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24. 04. 2018

В зоне АТО умер подполковник ВМС

В районе выполнения боевых заданий на территории Донецкой области ушел из жизни старший офицер командования Военно-морских сил ВСУ подполковник Дмитрий Щепцов. Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook во вторник, 24 апреля.

"Настоящий патриот Украины Дмитрий Владимирович на своем примере еще в начале 2014 года во время событий в Крыму показал, что такое верность и преданность своей Батькивщине… Сильный духом и мужественный профессионал своего дела – таким флотский офицер навсегда останется в памяти военного моряка", – говорится в сообщении.

Командование выразило соболезнования родным и близким подполковника Щепцова. При этом не утоянется, когда и в результате чего он скончался.

Напомним, за сутки 23 апреля на Донбассе зафиксировали 44 вражеских обестрела. По официальной информации, ранения получили пять военных, погибших нет.

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Источник: korrespondent.net

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