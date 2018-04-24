Порошенко уволил руководителя СБУ в Луганской области

Президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Козловского с должности начальника Службы безопасности в Луганской области. Об этом со ссылкой на соответствующий указ сообщает пресс-служба главы государства.
"Уволить Козловского Олега Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Луганской области", - говорится в документе.
Как сообщается, Козловский возглавил СБУ в Луганской области в марте 2015 года.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны уволило начальника штаба Военно-морских сил Украины.
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Источник: korrespondent.net
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