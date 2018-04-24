Россия раскритиковала ответ Британии по делу Скрипаля

Россию не устроили полученные от Великобритании ответы по делу об отравлении экс-сорудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает во вторник, 24 апреля, Интерфакс со ссылкой на постпредство РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Полученные от британской стороны материалы нас не устраивают", – сообщили в постпредстве, отметив, что "первое впечатление – британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали".

Там добавили, что Россия продолжит добиваться от британской стороны ответов по существу по "делу Скрипаля".

"В любом случае, будем добиваться ответов по существу по самым важным для нас аспектам", – подчеркнули в постпредстве РФ при ОЗХО.

Ранее во вторник постпредстве РФ при ОЗХО сообщили, что получили ответы Лондоне на вопросы по делу Скрипаля.

На прошлой неделе постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон, выступая на заседании организации, заявил, что Лондон до 23 апреля даст ответы на все вопросы, поставленные Москвой по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Источник: korrespondent.net