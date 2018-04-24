В России начались проблемы с Viber

В администрации Viber заявили, что в работе мессенджера происходят перебои из-за блокировки Telegram. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает Интерфакс.

"Мы постепенно восстанавливаем полноценную работоспособность приложения для всех пользователей в России. Некоторые из вас могли сталкиваться с трудностями при совершении звонков и отправке фото в Viber. Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране", - говорится в сообщении компании, которое она рассылает во вторник российским пользователям.

В нем отмечается, что "это повлияло на Viber и многие другие сервисы".

"В данный момент наша команда работает с информацией, предоставленной тысячами пользователей Viber, чтобы как можно скорее восстановить полноценную работу приложения для всех пользователей в России без ущерба их конфиденциальности", - поясняется в сообщении.

Напомним, решение о блокировке Telegram 13 апреля вынес Таганский суд Москвы. 15 апреля началась блокировка мессендженра на территории России, но сделать это оказалось довольно сложно. Мессенджер использует методы обхода блокировок, для пресечения которых Роскомнадзор ограничил доступ к самым популярным облачным сервисам.

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Источник: korrespondent.net