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24. 04. 2018

Украина призвала IMO не признавать действия РФ в акваториях Крыма

Украина призвала страны-члены Международной морской организации (IMO) не признавать незаконные действия России в акваториях Черного моря, прилегающих к полуострову Крым, который является неотъемлемой частью Украины. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает пресс-служба посольства Украины в Великобритании.

Отмечено, что в ходе 105 сессии Юридического комитета IMO Украина представила документ, в котором заявила о том, что Россия продолжает нарушать международное право, перебирая полномочия по вопросам международного судоходства в морских районах, прилегающих к полуострову Крым.

"Такие действия создают опасность судоходства в Черном море. В связи с этим Украина призывает государства-члены организации не признавать претензии РФ по праву имплементации конвенций ІМО на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам обсуждения страны ЕС, Грузия, Канада, Норвегия и США осудили незаконную аннексию Крыма Россией и в очередной раз призвали государства-члены ІМО продолжать политику непризнания аннексии Автономной Республики Крым и Севастополя.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которой признала оккупацию Россией части территории Донбасса.

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Источник: korrespondent.net

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