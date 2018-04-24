Украинские пункты пропуска прошли шенгенское оценивание

Украинские пункты пропуска и отдельные пограничные подразделения прошли шенгенское оценивание в рамках международного проекта TWINNING. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

По данным ведомства, подобное мероприятие проводилось в Украине впервые. Ему предшествовала совместная с европейскими экспертами работа по разработке механизма оценки, подготовка украинских экспертов в ходе тренинга по шенгенскому оцениванию, изучение технической уязвимости системы пограничного контроля.

Украинские офицеры имели возможность на практике посмотреть на работу европейских коллег и принять участие в совместной работе. Шенгенская система оценивания в значительной степени отличается от той, что сегодня существует в Госпогранслужбе, в первую очередь за счет своей рациональности и направленностью на получение перспективных результатов.

В ходе шенгенской оценки деятельности 11 пунктов пропуска морского, авиационного и сухопутного сообщения (Львовской, Харьковской, Одесской, Херсонской, Закарпатской областей) эксперты имели возможность увидеть имеющиеся способности пунктов пропуска.

Эксперты провели оценку эффективности процедур, в частности, при обнаружении поддельных документов или похищенных автомобилей, уровня осведомленности персонала и способность реагировать на различные ситуации. Также оценено состояние управления персоналом, профессионализм и обучаемость, состояние инфраструктуры и оборудования, состояние анализа рисков и управления потоком информационных данных, порядке организации и проведения поисковых и спасательных операций на море и уровень предотвращения трансграничной преступности.

Эксперты из береговой охраны работали в Одесском отряде морской охраны и управлении Морской охраны Администрации Госпогранслужбы.

По результатам оценки в рамках очередного мероприятия проекта TWINNING, который запланирован на конец мая этого года, совместно с европейскими экспертами будет обработан конечный отчет, который используют в работе по повышению эффективности контрольных процедур на границе.

Cмотрите фотогалерею: Украинские пункты пропуска прошли шенгенское оценивание

Ранее сообщалось, что в Украине по инициативе Госпогранслужбы стартовала специальная пограничная операция Граница-2018.

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Источник: korrespondent.net