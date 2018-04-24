Кадыров пообещал посадить Трампа и Меркель в чеченскую тюрьму

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ввел ответные санкции против Дональда Трампа, Ангелы Меркель и других западных чиновников. Он этом во вторник, 24 апреля, он заявил в эфире одного из российских телеканалов, сообщает РИА Новости.

"Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", - сказал он.

Напомним, в декабре 2017 года власти США расширили санкционный "список Магнитского", включив в него пятерых граждан России, в том числе Рамзана Кадырова.

Как сообщалось, в конце 2012 года в США приняли "закон Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

"Список Магнитского", названный так в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, обвинявшимся в налоговых махинациях, был опубликован минфином США в апреле 2013 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении ряда российских граждан.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года США распространили действие "закона Магнитского" на весь мир, что позволяет им вводить санкции против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека.

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Источник: korrespondent.net