Геращенко о решении ПАСЕ: Приближает к Гааге

Каждая фиксация оккупационных действия России в международных документах приближает ее руководителей к Международному уголовному суду в Гааге. Так считает первый вице-спикер парламента, уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, о чем она заявила во вторник, 24 апреля, в своем Facebook.

По ее словам, сегодня произошла "еще одна фиксация правды" - в ПАСЕ большинством голосов принята важная поправка украинской делегации в докладе О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции о правах человека.

"Ассамблея проголосовала за фактическое признание оккупации (контроля) части Донбасса Россией. Каждая фиксация России-оккупанта в международных документах приближает ее руководителей - авторов авантюры с Крымом и Донбассом к Гааге", - отметила Геращенко.

При этом она похвалила украинскую делегацию в ПАСЕ.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которой признала оккупацию Россией части территории Донбасса.

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Источник: korrespondent.net