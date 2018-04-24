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24. 04. 2018

Охрана мэра Одессы избила журналиста ВВС

Охрана мэра Одессы Геннадия Труханова избила журналиста британского телеканала ВВС Энди Верити, который занимался расследованием незаконного приобретения компанией Труханова элитной недвижимости в Лондоне. Об этом сообщает сайт телеканала.

"Расследование BBC показало, как организованная банда тайно инвестировала миллионы фунтов в Великобритании", - говорится в сюжете.

В ходе расследования журналист Энди Верити обратился за комментарием к Труханову, однако охрана городского головы Одессы отреагировала агрессивно на вопрос журналиста.

Как видно на видео, охрана оттеснила журналиста от Труханова и сбила Верити с ног. Вскоре журналист также рассказал, что при этом его ударили ногой в пах.

К тому же, на видео ВВС видно, что во время попытки снять видео в Киеве, когда проходил суд по делу Труханова, неизвестный мужчина в черной форме без знаков распознавания начал препятствовать съемке, прикрывая камеру рукой.

Ранее сообщалось, что на журналистов 1+1 напали возле дома министра финансов Александра Данилюка.

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Источник: korrespondent.net

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