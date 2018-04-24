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24. 04. 2018

Более 1000 участников АТО совершили самоубийство

Больше тысячи участников АТО покончили жизнь самоубийством. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков, пишет УНИАН во вторник, 24 апреля. 

По его словам, эта война в корне отличается от войны, которая была в Афганистане. Если в Афганистане применялось стрелковое оружие, то на Донбассе - артиллерийское.

"И, естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии", - сказал он.

Третьяков добавил, что по состоянию на 2 апреля количество участников АТО составляет 329500 человек, средний возраст ветеранов - 35 лет, и они социально очень активны, у них обострено чувство справедливости. 

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в 2018 году в Вооруженных силах Украины еженедельно фиксируется по два самоубийства.

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Источник: korrespondent.net

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