В Киеве назвали количество кадровых военных РФ на Донбассе

На оккупированной части Донбассе находятся от 3 до 5 тысяч военных регулярных войск России. Такие данные озвучил представитель Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Александр Моцик. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает УНИАН.

"Конфликт на востоке Украины был инспирирован российскими спецслужбами и затем с введением контингентов регулярных вооруженных сил, подпитан наемниками", - заявил он во время круглого стола в Киеве.

По его словам, пока граница на Донбассе не будет перекрыта, проблема не будет решена.

"Нужен вывод регулярных российских войск, а их сейчас на территории Украины от 3 до 5 тыс., об этом недавно, в частности, заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, выступая перед Конгрессом", - добавил Моцик.

Как сообщалось, генерала армии РФ подозревают в причастности к убийствам на Донбассе.

Ранее Порошенко назвал количество военных РФ в украинских тюрьмах.

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Источник: korrespondent.net