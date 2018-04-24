В России вышел из строя второй за неделю спутник ГЛОНАСС – СМИ

Спутник ГЛОНАСС-М перестал передавать сигнал на Землю. Об этом во вторник, 24 апреля сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Космический аппарат ГЛОНАСС-М номер 723 перестал передавать сигнал", - сказал источник.

Отмечается, что это уже второй спутник за последнюю неделю вышел из строя.

Ранее сообщалось, что 19 апреля вышел из строя спутник ГЛОНАСС-М номер 734.

Таким образом, на орбите продолжают действовать 22 спутника ГЛОНАСС-М.

Для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника ГЛОНАСС-М, на территории России - 18.

Ранее сообщалось, что Россия намерена летом запустить новый спутник взамен вышедшего из строя.

Напомним, в феврале Россия со второй попытки запустила ракету Союз.

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Источник: korrespondent.net