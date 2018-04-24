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24. 04. 2018

Минобороны хочет видеть корабли НАТО в Черноморском регионе

В Министерстве обороны Украины заявили о поддержке позиции относительно присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе. Об этом заявил заместитель главы Минобороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, сообщает во вторник, 24 апреля, сообщество Украины - Солидарность - НАТО в Facebook.

"Я поддерживаю своего грузинского коллегу, что Россия - это глобальная угроза. Мы проводим модернизацию флота, а также поддерживаем позицию относительно присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе", - подчеркнул Петренко во время международной конференции Украина - Грузия - НАТО: Современные вызовы безопасности Черноморского региона.

По его словам, к 2013 году в Черноморском регионе было только 12 тыс. военных, а сейчас их - 32 тыс. Кроме того, в Черноморском регионе сейчас более 100 самолетов и 700 танков.

Ранее сообщалось, что число российских военных на территории Крыма с 2013 года выросло почти в три раза, боевых самолетов - в пять раз, артиллерийский систем и БТР - в семь раз.

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Источник: korrespondent.net

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