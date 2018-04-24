Украина просит суд ООН разъяснить решение о Меджлисе

Украина обратилась в Международный суд ООН с просьбой дать окончательное толкование своего же Приказа о применении временных мер, который был принят в прошлом году. Обращение от 19 апреля 2018 года было направлено в Суд во вторник, 24 апреля, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Украина также направила запрос в МС ООН с просьбой принять соответствующие временные меры, учитывая неотложный характер ситуации.

Год назад, МС ООН принял решение о временных мерах, в котором фактически признал Меджлис легитимным представителем крымских татар. Однако, несмотря на решение суда, Россия так и не возобновила деятельность этого представительного органа. При этом за последний год Украина дважды обращалась к России с требованием отменить свой запрет.

"Прошел год, и, несмотря на четкое предписание Приказа, Российская Федерация продолжает осуществлять запрет и препятствовать деятельности Меджлиса. Уже понятно, что Россия не собирается отменять действие дискриминационного запрета деятельности Меджлиса, как прямо предусмотрено Приказом МС ООН", - заявили в МИД.

Украина принципиально не соглашается с такой позицией.

Кроме этого, Приказ МС ООН обязывает Россию "обеспечить доступ к получению образования на украинском языке", и призывает стороны принимать меры, которые могли бы обострить спор перед Судом, который включает в себя как осуществления дискриминационных действий на территории АР Крым, так и поддержания актов терроризма на востоке Украины.

Как сообщалось, 19 апреля 2017 года Международный суд ООН в Гааге постановил применить временные меры к России за дискриминацию крымскотатарского народа, обязал обеспечить доступ к обучению на украинском языке и возобновить работу Меджлиса.

Напомним, 29 сентября 2016 года Верховный суд РФ окончательно запретил Меджлискрымскотатарского народа как экстремистской организации на территории России.

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Источник: korrespondent.net