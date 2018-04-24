В СБУ заявили о задержании сепаратиста на линии разграничения

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали сепаратиста так называемой ЛНР на линии разграничения. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, мужчина пытался попасть на контролируемую украинскими властями территорию через пункт пропуска Зайцево в Донецкой области.

При досмотре жителя Краснодонского района, который пешком пересекал линию разграничения, правоохранители обнаружили военный билет "2 армейского корпуса народной милиции" самопровозглашенной ЛНР, спрятанный в обуви.

По версии оперативников, сепаратист пытался попасть на контролируемую украинскими властями территорию для получения заграничного паспорта гражданина Украины.

"Документ был нужен для оформления поездки в одну из стран Ближнего Востока, где сепаратист планировал стать наемником в незаконном вооруженном формировании, созданном кураторами из спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что задержанный находился на боевых позициях во время обстрелов сепаратистами Станицы Луганской.

Задержанному сообщили о подозрении. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Херсоне на одной из улиц задержали сепаратиста ДНР, входившего в так называемую "республиканскую гвардию".

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Источник: korrespondent.net