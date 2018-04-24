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24. 04. 2018

Более половины россиян равнодушны к судьбе Telegram – опрос

Блокировка Telegram является значимым событием лишь для 24 % россиян. Такие данные опроса обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает во вторник, 24 апреля Российская газета.

Как показала статистика, для 64% опрошенных вопрос доступности Telegram в России оказался не важен, а для 43% - "совершенно не важен".

В то же время актуальным для себя это событие назвали 24% российских пользователей, а среди респондентов 18-24 лет эта цифра достигла 45.

Кроме того, лишь 12% опрошенных подтвердили, что являлись пользователями этого мессенджера, тогда как у WhatsApp эти цифра достигла 59%, а у Viber - 45%.

"Ситуация с мессенджером Телеграм, очевидно, "перегрета" и в последнее время политизируется. Конечно, решение затрагивает интересы пользователей данного мессенджера, часть которых обладает значительным влиянием на формирование экспертных оценок и массовых представлений. Но в целом можно говорить об ограниченной реакции общества на решение суда", - заявил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Напомним, решение о блокировке Telegram 13 апреля вынес Таганский суд Москвы. 15 апреля началась блокировка мессендженра на территории России, но сделать это оказалось довольно сложно. Мессенджер использует методы обхода блокировок, для пресечения которых Роскомнадзор ограничил доступ к самым популярным облачным сервисам.

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Источник: korrespondent.net

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