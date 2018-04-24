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24. 04. 2018

Глава Совета Европы против исключения России - СМИ

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд привержен идее сохранения России в составе Совета Европы, несмотря на текущие проблемы с этой страной. Об этом он сообщил в ответах на вопросы депутатов в Страсбурге во время сессии ПАСЕ, передает во вторник, 24 апреля, Европейская правда.

"Я остаюсь приверженным к сохранению России в СЕ", - подчеркнул он.

Отдельно Ягланд отметил, что решение об исключении государства-члена СЕ может принимать только Комитет министров Совета Европы.

"Страна-член остается здесь (в составе организации), пока страны-члены не примут противоположного решения", - подчеркнул он.

Отвечая на уточняющий вопрос, генсек подчеркнул, что лично он выступает против исключения России из СЕ, поскольку организация работает "не для стран, а для людей".

"Европейский суд по правам человека важен для граждан РФ... Меня ужасает возможность того, что россияне выпадут из-под действия Европейской конвенции", - заявил Ягланд.

При этом он отметил, что готовится к определенным "жестким действиям" из-за неуплаты Россией своего взноса в бюджет СЕ.

"Полностью неприемлемо то, что Россия делает, когда не выплачивает свой вклад в бюджет", - заявил генсек, не уточнив сущность запланированных действий для решения этой проблемы.

Ранее сообщалось, что Россия может прекратить сотрудничество с ЕСПЧ.

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Источник: korrespondent.net

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