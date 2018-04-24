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24. 04. 2018

На Донбассе получили ранения четыре бойца ВСУ

Подразделения сепаратистов за первую половину суток во вторник, 24 апреля, произвели 28 обстрелов по позициям украинских военных наДонбассе. Ранения получили четыре бойца, сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.

Так, на донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов противник обстрелял позиции ВСУ в районе Водяного, а из минометов калибра 82 мм – возле Широкино.

Также из гранатометов и стрелкового оружия открывался огонь по укреплениям неподалеку Лебединского, Талаковки, Ломакино, Авдеевки и Марьинки, из гранатометов – около Новотроицкого и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя, а из стрелкового оружия – в районе Каменки. Кроме этого, позиции у Талаковки и Павлополя обстреливали вражеские снайперы.

На Луганском направлении 120 и 82 мм минометы применились по позициям под Луганским и Новолуганским, минометы калибра 82 мм – вблизи Троицкого, а гранатометы и стрелковое оружие – в районе Валуйского.

Напомним, за сутки 23 апреля на Донбассе зафиксировали 44 вражеских обстрела. По официальной информации, ранения получили пять военных, погибших нет.

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Источник: korrespondent.net

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