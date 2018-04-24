На Донбассе получили ранения четыре бойца ВСУ

Подразделения сепаратистов за первую половину суток во вторник, 24 апреля, произвели 28 обстрелов по позициям украинских военных наДонбассе. Ранения получили четыре бойца, сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке.

Так, на донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов противник обстрелял позиции ВСУ в районе Водяного, а из минометов калибра 82 мм – возле Широкино.

Также из гранатометов и стрелкового оружия открывался огонь по укреплениям неподалеку Лебединского, Талаковки, Ломакино, Авдеевки и Марьинки, из гранатометов – около Новотроицкого и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя, а из стрелкового оружия – в районе Каменки. Кроме этого, позиции у Талаковки и Павлополя обстреливали вражеские снайперы.

На Луганском направлении 120 и 82 мм минометы применились по позициям под Луганским и Новолуганским, минометы калибра 82 мм – вблизи Троицкого, а гранатометы и стрелковое оружие – в районе Валуйского.

Напомним, за сутки 23 апреля на Донбассе зафиксировали 44 вражеских обстрела. По официальной информации, ранения получили пять военных, погибших нет.

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Источник: korrespondent.net