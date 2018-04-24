Вопреки воле Супрун, тело Пирогова ребальзамировали

Украинские ученые осуществили ребальзамирование тела выдающегося хирурга Николая Пирогова, которое находится в саркофаге в склепе Николаевской церкви-усыпальницы в Виннице. Об этом во вторник, 24 апреля, на пресс-конференции заявил директор Национального музея-усадьбы Н. Пирогова Петр Гунько, сообщает Укринформ.

"В течение марта и апреля этого года украинские ученые провели десятое ребальзамирование тела выдающегося хирурга Николая Ивановича Пирогова. Это была сложная задача, оно предусматривало проведение целого комплекса организационных и методических мероприятий, чтобы уникальный научный длительный эксперимент по сохранению тела ученого в естественной среде продолжался. Ответственность за проведение бальзамации взяли на себя ученые и руководство Винницкого национального медуниверситета им. Н. Пирогова. Аналогов такой работы в мире нет", - сообщил Гунько.

По его словам, стоимость работ по ребальзамации тела ученого составила 200 тыс. грн.

Для осуществления работ по ребальзамации на этот раз российских ученых не привлекали.

Тело Пирогова находилось в растворе для бальзамирования с 14 марта, а 19 апреля его вернули в саркофаг. Сейчас усыпальница Николая Пирогова снова открыта для посетителей.

Напомним, что в начале года комиссия музея-усадьбы обратилась в Кабинет Министров с просьбой разрешить ребальзамирование тела ученого и выделить на эти цели 199 тысяч гривен.

Однако в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Усомнилась в целесообразности такой процедуры. По ее мнению, эти средства можно было бы потратить на приобретение лекарств для онкобольных.

Однако в ситуацию вмешалась Винницкая областная и городская власть и заявила о готовности принять Национальный музей-усадьбу М.И. Пирогова в коммунальную собственность и развивать его как серьезный туристический объект.

Также призвали вмешаться премьер-министра Владимира Гройсмана, который родом из Винницы. Премьер-министр заверил, что лично вмешается в ситуацию и поддержит музей.

Ранее Супрун предлагала заменить флюорографию анкетированием.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net