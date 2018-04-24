24 апреля 2018, вторник, 20:14
+16°C
Завтра +14°C
+16°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
24. 04. 2018

В Бельгии четверо солдат пострадали из-за случайного запуска ракеты

В Бельгии на авиабазе Ехонвиль на юге страны четверо солдат пострадали из-за случайного запуска ракеты. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает телерадиокомпания RTBF.

Отмечено, что инцидент произошел утром во вторник.

"Трое военных получили незначительные ранения, а четвертого госпитализировали с более серьезными травмами. Его состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракету запустили случайно во время работы по ее модернизации.

На место происшествия прибыла полиция, которая оцепила территорию. Сейчас идет расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в России испытали новую противоракету.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

А вы тоже заходите в Телеграмм только для того, чтобы посмотреть кто победил — Дуров или Роскомнадзор?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.