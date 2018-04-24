В Бельгии четверо солдат пострадали из-за случайного запуска ракеты

В Бельгии на авиабазе Ехонвиль на юге страны четверо солдат пострадали из-за случайного запуска ракеты. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает телерадиокомпания RTBF.

Отмечено, что инцидент произошел утром во вторник.

"Трое военных получили незначительные ранения, а четвертого госпитализировали с более серьезными травмами. Его состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракету запустили случайно во время работы по ее модернизации.

На место происшествия прибыла полиция, которая оцепила территорию. Сейчас идет расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в России испытали новую противоракету.

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Источник: korrespondent.net