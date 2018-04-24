Минобороны повысило зарплаты украинским летчикам

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного обеспечения военнослужащих, входящих в летный состав Вооруженных сил Украины, установив 100% надбавку за выполнение особо важных заданий. Об этом он заявил во вторник, 24 апреля, в своем Facebook.

"Так, денежное обеспечение командира бригады было 17 тыс. грн, а теперь составит - 28 тыс. грн, командира эскадрильи было - 13 тыс. грн, а составит - 21 тыс. грн, летчиков - было 12 тыс. грн, а составит 17 тыс. грн", - написал Полторак в соцсети.

По его словам, увеличение денежного обеспечения состоится уже в мае 2018 года.

В Минобороны рассчитывают, что указанное решение будет способствовать поднятию престижа профессии военного летчика и улучшению социальной защиты летного состава ВСУ.

Ранее сообщалось, что Минобороны хочет видеть корабли НАТО в Черноморском регионе.

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Источник: korrespondent.net