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24. 04. 2018

Лидер протестов в Армении назвал проблемы в отношениях с РФ

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян заявил о наличии проблем в отношениях России и Армении. Об этом он сказал на пресс-конференции в Ереване во вторник, 24 апреля, передает РБК.

"Отношения России с Арменией очень, очень и очень важны. Это не означает, что Россия с Арменией дружественные и братские страны и у нас нет проблем", - отметил Пашинян.

Лидер протестов в Ереване уточнил, что говорит о проблемах, "связанных с армянским народом в России", в частности, о проблеме с армянскими водительскими правами.

"Еще одна проблема - с Нагорным Карабахом, с продажей оружия Азербайджану. Нарушается баланс, и Россия этой продажей оружия волей-неволей способствует этой проблеме", - подчеркнул оппозиционер, добавив, что, по его мнению, в российско-армянских отношениях нерешаемых проблем.

По словам Пашиняна, будущие отношения Армении с РФ будут строиться, исходя из национальных интересов "народа Республики Армения и Республики Нагорный Карабах".

"Мы будем защищать все, что мы защищали", - заверил он.

Напомним, 23 апреля после 11 дней протестов и оппозиционных акций в Армении бывший президент страны Серж Саргсян, который занял пост премьер-министра, объявил о своей отставке. Главным организатором массовых митингов выступил Никол Пашинян.

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Источник: korrespondent.net

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