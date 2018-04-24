24 апреля 2018, вторник, 21:57
+17°C
Завтра +14°C
+17°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
24. 04. 2018

Vodafone возобновил работу в ЛНР

Работа мобильного оператора Vodafone-Украина на территории ЛНР восстановлена, сообщила во вторник, 24 апреля, пресс-служба министерства по опросам временно оккупированных территорий Украины.

"По оперативной информации, мобильную связь на временно оккупированной части Луганской области восстановили", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

За оперативною інформацією мобільний зв'язок на тимчасово окупованій частині території Луганської області відновлено

— МТОТ (@mtot_gov_ua) 24 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что услуги мобильного оператора Vodafone-Украина отсутствуют на неподконтрольной Киеву территории Луганской области из-за повреждений, причины устанавливаются.

Напомним, 11 января в ДНР и ЛНР пропала мобильная связь оператора Vodafone. Причиной тому стало повреждение оптоволоконного кабеля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

А вы тоже заходите в Телеграмм только для того, чтобы посмотреть кто победил — Дуров или Роскомнадзор?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.