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24. 04. 2018

Россиянам советуют лечиться марганцовкой и аскорбинкой

Гражданам России советуют не покупать дорогие импортные лекарства, а лечиться марганцовкой и аскорбиновой кислотой. С таким предложением выступил сенатор от Курганской области Сергей Лисовский, сообщает во вторник, 24 апреля, Ura.news.

"Что-то я не видел, марганцовочку чтобы рекламировали, которой меня лечили в детстве, или аскорбиновую кислоту, которая прекрасно действовала", - заявил Лисовский.

Он также заявил, что рекламируемые по телевидению лекарства покупают преимущественно малообеспеченные россияне, потому что более состоятельные могут проконсультироваться с врачом. Приобретая подобные препараты, люди усугубляют болезнь, и в результате государству приходиться тратить средства на их лечение, считает Лисовский.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил вместо американских лекарств пить боярышник и заваривать кору дуба.

Как сообщалось, в России выпускают растительное масло Новичок. На этикетке размещена надпись "продукты для долгой жизни".

Ранее Путин рассказал об особенном коде россиян.

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Источник: korrespondent.net

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