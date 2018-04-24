Под Киевом – массовое заражение кишечной инфекцией

Вспышку кишечной инфекции зарегистрировали в селе Софиевская Борщаговка Киевской области. Там 25 человек заболели острой кишечной инфекцией средней тяжести, большинство из них – дети, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что заболели четверо взрослых и 21 ребенок в возрасте от 5 месяцев до 9 лет. Им провели экспресс-тест Rota test и у 22 госпитализированных подтвердили диагноз Гастроэнтероколит ротавирусной этиологии.

Из инфекционного отделения центральной районной больницы Киево-Святошинского района по состоянию на сегодня выписали трех детей. В больнице остается 22 человек, из них 19 - дети.

Сейчас устанавливают возбудителя инфекции - как и ведомство, по вине которого заболели люди. Предполагают, что отравление может быть связано с использованием водопроводной воды для приготовления пищи - а в последнее время в Софиевской Борщаговке были прорывы на водопроводной сети.

Сельского голову населенного пункта обязали подвезти качественную воду для местных жителей.

Напомним, в Черновицкой области отравились 24 школьника.

Ранее в Северодонецке с отравлением госпитализировали 12 детей.

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Источник: korrespondent.net