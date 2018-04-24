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24. 04. 2018

Трамп назвал Ким Чен Ына открытым и порядочным человеком

Президент США Дональд Трамп во вторник, 24 апреля, назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "очень порядочным" человеком. Соответствующее заявление он озвучил после встречи в Белом доме с президентом Франции Эммануелем Макроном, сообщает Укринформ.

"Мы имеем достаточно конструктивные переговоры. Ким Чен Ын действительно был очень открытым и, я думаю, очень порядочным, учитывая то, что мы увидели", - прокомментировал американский президент свое отношение к северокорейскому лидеру.

В этой связи Трамп напомнил об обещаниях Пхеньяна, которых тот раньше не предлагал. Очевидно, американский президент имел в виду заявление лидера КНДР о прекращении своей ракетной программы и закрытии ядерного полигона. Он выразил убеждение, что такая позиция стала возможной благодаря "очень-очень жесткой позиции" Соединенных Штатов.

Во время недавнего дипломатического противостояния КНДР и США Трамп не раз называл Ким Чен Ына "маньяком и безумцем", а также "маленьким человечком-ракетой".

Ранее Трамп рассказал о предстоящей встрече с Ким Чен Ыном. Напомним, Ким Чен Ын заявил, что КНДР прекращает ядерные и ракетные испытания.

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Источник: korrespondent.net

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