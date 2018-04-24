24 апреля 2018, вторник, 21:57
+17°C
Завтра +14°C
+17°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
24. 04. 2018

Нацбанк выпускает серию монет с изображением Крыма

Нацбанк в среду, 25 апреля, начнет выпуск серии памятных монет с изображением Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Тираж составит 45 000 штук, номинал монеты будет равен пяти гривнам.

На монете изображена композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), на фоне стилизованных волн - античный корабль, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу - гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты и цветы горной лаванды.

Монета биметаллическая, из недрагоценных металлов.

 
 

Напомним, НБУ выпустил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем должны заменить банкноты. Также регулятор принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов в 1, 2, 5 и 25 копеек.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

А вы тоже заходите в Телеграмм только для того, чтобы посмотреть кто победил — Дуров или Роскомнадзор?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.