Нацбанк выпускает серию монет с изображением Крыма

Нацбанк в среду, 25 апреля, начнет выпуск серии памятных монет с изображением Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Тираж составит 45 000 штук, номинал монеты будет равен пяти гривнам.

На монете изображена композиция, символизирующая Крым: Медведь-гора (Аю-Даг), на фоне стилизованных волн - античный корабль, Ханский дворец в Бахчисарае, беседка в Херсонесе, где произошло крещение князя Владимира, внизу - гроздь винограда, амфора, татарская и античная монеты и цветы горной лаванды.

Монета биметаллическая, из недрагоценных металлов.

Напомним, НБУ выпустил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем должны заменить банкноты. Также регулятор принял решение прекратить чеканить монеты мелких номиналов в 1, 2, 5 и 25 копеек.

Источник: korrespondent.net