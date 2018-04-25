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25. 04. 2018

Лидер оппозиции призывает армян к новым протестам


Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников вновь собраться на митинг утром в среду, 25 апреля, после, того как встреча с врио премьер-министра Кареном Карапетяном была отменена, сообщает Интерфакс.

"Если Республиканская партия (возглавляемая экс-премьером Сержем Саргсяном правящая партия – ред.) готова с нами обсудить нашу повестку, они знают мои контакты и могут встретиться со мной завтра, и мы доведем нашу революцию до конца. Но поскольку есть основы полагать, что этого не состоится, призываю начать массовые акции гражданского неповиновения и собраться утром в 11:00 на площади Республики", – сказал Пашинян.

Оппозиционер заявил, что в течение недели должны быть проведены новые выборы премьер-министра.

"В случае выдвижения кандидата от Республиканской партии сила нашего движения увеличится. На пост премьера должна быть выдвинута лишь кандидатура от бархатной революции", – отметил Пашинян

По его словам, "никто не собирается следить, как в правящей партии после отставки премьера Сержа Саргсяна пытаются сохранить свою власть".

Лидер протестов в Армении назвал проблемы в отношениях с РФ

Напомним, 23 апреля после 11 дней протестов и оппозиционных акций в Армении бывший президент страны Серж Саргсян, который занял пост премьер-министра, объявил о своей отставке. Главным организатором массовых митингов выступил Никол Пашинян.

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Источник: korrespondent.net

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