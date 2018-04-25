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25. 04. 2018

Саудовская Аравия призвала Катар ввести войска в Сирию


Катар должен отправить свои войска в Сирию, если не хочет лишиться военной поддержки США. Об этом заявил во вторник, 24 апреля, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, передает РИА Новости.
 
"Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории", – сказал он.
 
Аль-Джубейр отметил, что если США перестанут обеспечивать безопасность Катара, то режим в этой стране будет свергнут менее чем за неделю.

Эмир Катара назвал причины конфликта вокруг страны
 
Напомним, с июня 2017 года Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и прекратив с ним всякое сообщение. 

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Источник: korrespondent.net

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