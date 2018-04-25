Сущенко будет защищать другой адвокат – Фейгин



Марк Фейгин, которого лишили статуса адвоката в РФ, заявил, что дело украинского журналиста Романа Сущенко будет вести другой адвокат, знакомый с процессом. Об этом он сказал в комментарии Громадському. Марк Фейгин, которого лишили статуса адвоката в РФ, заявил, что дело украинского журналиста Романа Сущенко будет вести другой адвокат, знакомый с процессом. Об этом он сказал в комментарии Громадському.

"Это будет человек, которому я доверяю, человек, знакомый с делом", – отметил Фейгин.

Он также подчеркнул, что восстановить его адвокатский статус будет "практически нереально".

"Так получилось, что дело Сущенко стал моим последним в адвокатской карьере. Несмотря на лишение статуса, я чувствую ответственность перед Романом, который на меня надеется, и продолжу работать по этому делу в несколько ином качестве. В понедельник мы с Романом попрощались быстро, по-деловому – и теперь я буду делать все, чтобы поздороваться с ним уже на свободе.

Здесь, повторюсь, важная дата – приезд в Россию президента Макрона в конце мая. Но есть и ближайшая дата: уже 25 апреля – следующее заседание по делу Сущенко. В деле остается адвокат, которого я успел ввести в этот процесс", – сказал адвокат.



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Как сообщалось, Марка Фейгина лишили статуса адвоката в России.

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Источник: korrespondent.net