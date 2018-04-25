Итоги 24.04: Оккупация РФ Донбасса, дело Фейгина

ПАСЕ признала оккупацию Россией части Донбасса

Парламентская ассамблея Совета Европы признала оккупацию Российской Федерацией неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Об этом речь идет в резолюции "О чрезвычайном положении...", посвященной случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека.

В документе также осуждается российская агрессия против Украины, которая совершена в нарушение международного гуманитарного права и принципов Совета Европы.

Суд вынес приговор воспитательнице лагеря Виктория в Одессе

Воспитательница сгоревшего одесского лагеря Виктория Наталья Цокур решением Киевского районного суда получила три года лишения свободы без отбывания наказания в тюрьме с испытательным сроком в два года.

Ей также запрещено занимать должности, связанные с ответственностью за пожарную безопасность сроком на два года.

Марка Фейгина лишили статуса адвоката в России

Адвокатская палата Москвы лишила Марка Фейгина статуса адвоката. Об этом во вторник, 24 апреля. "Меня лишили статуса за три твита, касающиеся Шария (Анатолия Шария, украинского журналиста и видеоблогера – ред.)", – сказал он.

Адвокат отметил, что считает решение незаконным и обжалует его.

Фейгин также заявил, что дело украинского журналиста Романа Сущенко, которого он защищал, будет вести другой адвокат, знакомый с процессом.

Россия начала военные учения в Средиземном море

Две боевые группы Черноморского флота РФ в составе фрегатов Адмирал Григорович, Адмирал Эссен, сторожевых кораблей Пытливый и Сметливый начали учения в Средиземном море.

Фрегаты Адмирал Григорович и Адмирал Эссен в составе корабельной ударной группы условно атаковали сторожевые корабли Пытливый и Сметливый, которые, в свою очередь, отработали действия по совместному отражению атаки условного противника.

Также корабли отработали порядок действий при нанесении ракетных ударов по береговым целям.

В Генпрокуратуре готовят подозрение топ-чиновнику

Генеральная прокуратура получила от Национального антикоррупционного бюро подозрение на одного из топ-чиновников Украины. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко

"Сейчас на моем столе находятся материалы, которые я должен подписать, с подозрением на одного из топ-чиновников страны", – рассказал он.

При этом Луценко уточнил, что это не депутат.

Венгрия обвинила Украину в наступлении на права нацменьшинств

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в наступлении на права нацменьшинств, комментируя предложение президента Петра Порошенко принять закон о введении санкций против украинцев, которые имеют двойное гражданство и принимали участие в выборах другой страны.

Он заявил, что "президент (Украины – ред.) вместе с Верховной Радой шаг за шагом беспрецедентно подло и заранее спланировано наступают на права нацменьшинств".

В Германии задержали украинского экс-нардепа

В Германии задержали бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого подозревают в хищении средств Запорожьеоблэнерго.

Крючков фигурирует в деле о присвоении 346 миллионов гривен Запорожьеоблэнерго, в котором более 60% акций принадлежит государству.

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Источник: korrespondent.net