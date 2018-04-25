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25. 04. 2018

В Херсоне застрелили известного бизнесмена – СМИ

 
В Днепровском районе Херсона вечером 24 апреля застрелили мужчину, еще один – получил ранения, сообщает пресс-служба Нацполиции.
 
"В 19:25 в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил житель областного центра. Мужчина рассказал, что 5 минут назад неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в 49-летнего соседа заявителя и его знакомого.
 
В результате происшествия один человек от полученных огнестрельных ранений погиб на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в больницу", – заявили в полиции.
 
Местное издание Мост со ссылкой на источник в полиции сообщает, что убитый – известный в городе бизнесмен Игорь Пащенко, а ранен – его охранник.
 
По предварительным данным, неизвестный преступник несколько раз выстрелил из пистолета, после чего скрылся. В городе ввели полицейский оперативный план Сирена.
 
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". 

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Напомним, ранее в Николаеве убили экс-начальника таможни.

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Источник: korrespondent.net

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