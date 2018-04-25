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25. 04. 2018

Пожар на скважине в Индонезии: десять погибших, 40 раненых

Не менее десяти человек погибли и несколько десятков пострадали в результате пожара на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии. Как сообщает Daily Star, пожар был вызван разливом нефти на нефтяной скважине в индонезийской провинции Ачех на западе страны.

По меньшей мере три дома загорелись в результате пожара, продолжается эвакуация людей.

"Огонь по-прежнему распространяется и все еще не потушен", - сообщил житель провинции.

Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии подтвердило факт пожара.

Недавно в море у берегов Индонезии пролилось и загорелось топливо - в результате погибли четыре человека.э

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Источник: korrespondent.net

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