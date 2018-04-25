При нападении на церковь в Нигерии погибли 16 человек

В Нигерии вооруженные полукочевые скотоводы ворвались в церковь, в результате чего погибли 16 человек. Как сообщает Reuters, среди погибших - двое священников.

Нападение произошло во время молитвы, когда в церкви было достаточно людей.

Отметим, подобные нападения - не редкость для Нигерии. Кочевники часто нападают на оседлых нигерийцев. При чем, как правило, кочевники - мусульмане, а оседлые - христиане.

Ранее в нигерийском городе Муби террорист-смертник взорвал бомбу в мечети - погибли минимум 50 человек.

Источник: korrespondent.net