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25. 04. 2018

ПАСЕ наградила Ивано-Франковск и Бровары

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) объявила Ивано-Франковск победителем ежегодной премии Europe Prize. Как напомнили в пресс-службе организации, Ивано-Франковск имеет побратимские отношения с 24 европейскими городами.

"Город развил прочное международное сотрудничество во многих сферах, в частности в области академической деятельности, поскольку местные университеты тесно сотрудничают со многими европейскими вузами. Город также организует ряд тематических и праздничных мероприятий, посвященных Дню Европы и Европейской неделе местной демократии", – пояснили в ПАСЕ.

Europe Prize ежегодно присуждается городу, который активно продвигает европейские идеи.

Второй по значимости наградой ПАСЕ - Plague of Honour - отметили город Бровары в Киевской области и еще шесть европейских населенных пунктов: Экс-сюр-Вьен (Франция), Пфинцталь и Зюльцфельд (Германия), Черрионе (Италия), Бирштонас (Литва) и Кельце (Польша).

Ранее сообщалось, что Киев оказался на 4 месте по темпам подорожания среди 133 мегаполисов - за 12 месяцев он поднялся на 14 позиций в списке самых дорогих городов мира. 

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Источник: korrespondent.net

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