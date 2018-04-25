В Совете Европы показали фильм о Донбассе

Во Дворце Европы в Страсбурге состоялся показ украинского документального фильма "Невидимый батальон". Об этом сообщает Укринформ.

"Считаю, что этот фильм должны посмотреть все в Совете Европы, потому что в нем говорится о войне, о человеке и главное - о роли женщины на войне", - сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Фильм является украинским документальным киноальманахом о женщинах в условиях боевых действий на востоке Украины. Это первый украинский документальный фильм о войне и женщинах на войне, снятый женщинами.

Напомним, 15 марта 2018 года в Вашингтоне состоялся первый показ в США украинского фильма Киборги об обороне военнослужащими Донецкого аэропорта режиссера Ахтема Сеитаблаева.

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Источник: korrespondent.net