В Совете Европы показали фильм о Донбассе

Во Дворце Европы в Страсбурге состоялся показ украинского документального фильма "Невидимый батальон". Об этом сообщает Укринформ.
"Считаю, что этот фильм должны посмотреть все в Совете Европы, потому что в нем говорится о войне, о человеке и главное - о роли женщины на войне", - сказал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Фильм является украинским документальным киноальманахом о женщинах в условиях боевых действий на востоке Украины. Это первый украинский документальный фильм о войне и женщинах на войне, снятый женщинами.
Напомним, 15 марта 2018 года в Вашингтоне состоялся первый показ в США украинского фильма Киборги об обороне военнослужащими Донецкого аэропорта режиссера Ахтема Сеитаблаева.
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Источник: korrespondent.net
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