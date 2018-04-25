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25. 04. 2018

Убитый в Херсоне бизнесмен был фигурантом скандала с экс-мэром

Убитый в Херсоне местный бизнесмен Игорь Пащенко стал известен после скандала с экс-мэром Владимиром Сальдо. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает УНИАН со ссылкой на Мост.

Отмечается, что конфликт начался с брата Игоря - Дениса Пащенко и разгорелся не в Украине, а Доминиканской республике. Тогда Владимир Сальдо оказался в местной тюрьме. Он обвинял брата Дениса Пащенко в собственном похищении. В свою очередь, Денис Пащенко заявлял, что он жертва.

Головная палата Апелляционного суда Сан-Педро де Макорис сочла слова свидетелей достаточными для признания Владимира Сальдо виновным в "насильственном удержании" человека. Его приговорили к тюремному заключению сроком на 25 лет, обязав выплатить Денису Пащенко "моральную компенсацию" в 25 миллионов доминиканских песо (около полумиллиона долларов США). Суд также выдал ордер на арест или международное задержание.

Далее часть объектов, которые фактически принадлежали Сальдо, были переоформлены на Игоря Пащенко.

Недавно экс-мэр вернул себе один из таких объектов и якобы силовым путем захватил его. Сам Пащенко пытался отвоевать его через суд и утверждал, что купил объект у Сальдо.

Напомним, в Днепровском районе Херсона вечером 24 апреля неизвестный мужчина застрелил херсонского бизнесмена Игоря Пащенко. Ранения также получил охранник предпринимателя.

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Источник: korrespondent.net

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