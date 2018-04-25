В США жираф сбежал из зоопарка

В США семимесячная жирафа сбежала из детского зоопарка в городе Форт-Уэйн. Несколько часов животное металось на парковке, сообщает ТСН.

После зоологам удалось успокоить животное и вернуть ее в вольер. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет

Ранее в зоопарке в городе Далтон-ин-Фернесс британского графства Камбрия родился детеныш жирафа-кордофана - этот редкий вид жирафа находится на грани исчезновения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net