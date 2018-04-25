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25. 04. 2018

В Сирии заявили, что получили комплексы С-300

Российские зенитно-ракетные системы С-300 начали работу в Сирии месяц назад. Об этом сказал посол Сирии в России Рияд Хаддад, сообщает Интерфакс в среду, 25 апреля.

"Где-то уже месяц тому назад работают системы С-300 в Сирии", – сказал Хаддад, отвечая на вопрос агентства о том, когда российские С-300 будут поставлены Дамаску.

В свою очередь военно-дипломатический источник в Москве заявил, комментируя слова сирийского дипломата, что Россия не поставляла Сирии месяц назад зенитные ракетные системы С-300.

"Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет", – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что на вооружении сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы Панцирь.

"Все они достаточно эффективно показали себя в ходе отражения ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии в ночь на 14 апреля", – сказал собеседник.

Ранее на этой неделе сообщалось, что Россия в ближайшее время может поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит на безвозмездной основе. Речь шла о трех-четырех дивизионах.

Позже глава МИД РФ Сергея Лавров заявил, что Москва пока не приняла решение о поставке ЗРК С-300 в Сирию.

Со своей стороны израильский министр обороны Авигдор Либерман заявлял, что Израиль уничтожит системы С-300, если они появятся в Сирии и будут использованы.

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Источник: korrespondent.net

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