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25. 04. 2018

Вице-мэру австрийского города запретили въезд в Украину

Украина запретила въезд вице-мэру австрийского города Линц Детлефу Виммеру из-за посещения аннексированного Крыма. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает Nachrichten.at.

Отмечается, что Виммер на прошлой неделе принимал участие в Ялтинском экономическом форуме в Крыму, на полуостров он попал через российскую территорию - в обход украинского законодательства.

Существование запрета на въезд в Украину подтвердил украинский посол в Австрии Александр Щерба.

Из-за запрета посещать Украину Виммер не сможет сотрудничать с Запорожьем, которое является городом-партнером Линца, и посетить запланированный там международный конгресс.

Ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что австрийские политики, которые посетили организованный российскими властями Форум друзей Крыма, нарушили нейтралитет Австрии и решения Европейского союза.

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Источник: korrespondent.net

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