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25. 04. 2018

НАПК вызвало омбудсмена для объяснений

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) пригласило уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову для дачи объяснений. Омбудсмена ждут сегодня, 25 апреля, с 9.00 до 17.00, сообщили в пресс-службе ведомства.

Денисову вызвали "для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющего право подать объяснения и замечания по содержанию протоколов".

Агентство установило, что Денисова как народный депутат 15 марта, несмотря на "конфликт интересов", участвовала в обсуждении и в голосовании в парламенте за повестку дня о назначении себя на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Этим она нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 закона "О предупреждении коррупции".

"Своими действиями Людмила Денисова совершила правонарушение, связанные с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частями первой и второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – отмечается в сообщении.

В Национальном агентстве напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства об административных правонарушениях.

Ранее процедура назначения омбудсмена предусматривала голосование бюллетенями. Народные депутаты внесли изменения в законодательство, которые предусматривают открытое голосование в зале. Однако закон об уполномоченном Верховной Рады по правам человека по-прежнему предусматривает закрытую процедуру тайного голосования бюллетенями.

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Источник: korrespondent.net

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