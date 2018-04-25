Разработчика Новичка сбила машина

Одного из разработчиков нервно-паралитического отравляющего вещества Новичок Владимира Углева сбила машина. Об этом он в среду, 25 апреля, рассказал изданию The Bell.

Инцидент произошел во вторник, 24 апреля, под Анапой, когда Углев переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с домом, где проживает.

Разработчик Новичка заметил, что машина едет и не сбавляет ход. Он побежал и был уже почти на тротуаре, когда автомобиль все же догнал его. Чтобы не оказаться под колесами, Углев прыгнул на капот. В итоге он головой разбил лобовое стекло машины.

Сейчас Углев находится в больнице в Анапе и ждет заключения врачей. Состояние удовлетворительное. У него ушиб головы и сильные гематомы на правой руке и правой ноге.

Отмечается, что Углева сбил 70-летний житель того же поселка. После наезда он предложил ученому деньги. По мнению Углева, наезд не был спланированным.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.



Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

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Источник: korrespondent.net