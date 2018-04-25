25 апреля 2018, среда, 12:51
+15°C
Завтра +14°C
+15°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
25. 04. 2018

Разработчика Новичка сбила машина

Одного из разработчиков нервно-паралитического отравляющего вещества Новичок Владимира Углева сбила машина. Об этом он в среду, 25 апреля, рассказал изданию The Bell.

Инцидент произошел во вторник, 24 апреля, под Анапой, когда Углев переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с домом, где проживает.

Разработчик Новичка заметил, что машина едет и не сбавляет ход. Он побежал и был уже почти на тротуаре, когда автомобиль все же догнал его. Чтобы не оказаться под колесами, Углев прыгнул на капот. В итоге он головой разбил лобовое стекло машины.

Сейчас Углев находится в больнице в Анапе и ждет заключения врачей. Состояние удовлетворительное. У него ушиб головы и сильные гематомы на правой руке и правой ноге.

Отмечается, что Углева сбил 70-летний житель того же поселка. После наезда он предложил ученому деньги. По мнению Углева, наезд не был спланированным.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

  • Интернет-СМИ зарегистрируются и будут работать, как раньше 20 (20,0%)
  • В Беларуси начнется массовая блокировка негосударственных сетевых изданий 44 (44,0%)
  • Останутся только самые крупные интернет-СМИ, остальные будут работать нелегально на свой страх и риск 21 (21,0%)
  • Мне все равно, хватит и государственных СМИ 15 (15,0%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.