В неподконтрольной Украине Макееве вечером 24 апреля прогремел взрыв у отделения местной "полиции". Об этом сообщили в сепаратистском паблике в соцсети Вконтакте, опубликовав соответствующие фото.
"Экстренное сообщение! В Макеевке взорвали здание полиции! Макеевка, Бажаново, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв под окнами здания РОВД, недалеко от магазина Этюд. Неизвестные подорвали участок полиции, был заложен заряд под окном участкового! Повылетали стекла, повреждены рамы, вроде без пострадавших", - сказано в сообщении.
Один из комментаторов написал: "Подорвали ребята компанией, примерно в 8:50". Других подробностей нет.
Cмотрите фотогалерею: В Макеевке прогремел взрыв у здания "полиции" - соцсети
Напомним, ранее в Донецке на ходу загорелся трамвай.
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Источник: korrespondent.net
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