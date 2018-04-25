В неподконтрольной Украине Макееве вечером 24 апреля прогремел взрыв у отделения местной "полиции". Об этом сообщили в сепаратистском паблике в соцсети Вконтакте, опубликовав соответствующие фото.

"Экстренное сообщение! В Макеевке взорвали здание полиции! Макеевка, Бажаново, примерно в 20:30 прогремел мощный взрыв под окнами здания РОВД, недалеко от магазина Этюд. Неизвестные подорвали участок полиции, был заложен заряд под окном участкового! Повылетали стекла, повреждены рамы, вроде без пострадавших", - сказано в сообщении.

Один из комментаторов написал: "Подорвали ребята компанией, примерно в 8:50". Других подробностей нет.

Cмотрите фотогалерею: В Макеевке прогремел взрыв у здания "полиции" - соцсети

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Источник: korrespondent.net