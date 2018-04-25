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25. 04. 2018

Обезьяна из зоопарка Николаева установила рекорд

В Николаевском зоопарке живет самец саймири (беличьи обезьяны) Макс, который претендует на мировой рекорд долгожительства среди своих сородичей. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает Николаевский зоопарк на своей странице в соцсети Facebook.

Саймири - небольшие обезьянки, обитающие в Центральной и Южной Америке. Они живут в Николаевском зоопарке с 1989 года. 20 апреля саймири по кличке Макс исполнилось 30 лет.

"Во всех литературных источниках по приматологии указывается продолжительность жизни саймири 12-15 лет, максимум 19 лет. Таким образом, наш Макс не просто пережил на год-два указанные сроки, возможно даже установил мировой (!) рекорд. Конечно, он уже выглядит не совсем презентабельно: и горбится, и лысеет, и много спит, и зрение подводит, да и вообще не такой примечательный, как крупные обитатели зоопарка. Но сохраняет отличный аппетит и волю к жизни. Вот такой у нас старичок-саймири Макс, долгожитель-рекордсмен", - рассказали в зоопарке.

Ранее в Николаевском зоопарке впервые вывели на прогулку четырехмесячного белого медвежонка.

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Источник: korrespondent.net

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