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25. 04. 2018

Ураган в Москве: возросло число жертв

Число жертв урагана в Москве возросло до трех человек. В больнице умерла пожилая женщина, которая пострадала от стихии, сообщает со ссылкой на департамент здравоохранения столицы РФ в среду, 25 апреля, РБК.

"Женщина 84 лет, которая поступила в больницу с тяжелыми травмами в результате урагана, умерла в одной из больниц", - сообщили в пресс-службе департамента.

Там также добавили, что в стационарах до сих пор остаются 11 пострадавших.

Вечером в субботу, 21 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что врачам не удалось спасти 12-летнюю девочку, которая была доставлена ​​в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, сообщалось о том, что жертвой стихии стал мужчина из Московской области.

Таким образом, число погибших от урагана, который прошел в районе российской столицы 21 апреля, увеличилось до трех человек.

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Источник: korrespondent.net

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