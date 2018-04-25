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25. 04. 2018

В ресторане на Львовщине отравились четыре туриста

В пгт Сходница Львовской области отравились четыре туриста - трое киевлян и один житель Херсона. Как сообщили в Львовской облгосадминистрации, туристов госпитализировали в инфекционное отделение Бориславской городской больницы с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" были госпитализированы 4 туристов.

Согласно сообщению, у всех диагностировано пищевой токсикоз. Возраст пострадавших - 55, 56, 37 и 31 лет.

Состояние пациентов удовлетворительное. После оказания медицинской помощи, пострадавшие вернулись в отель.

По информации полиции, туристы питались в местном ресторане. Открыто уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм.

Ранее вспышку кишечной инфекции зарегистрировали в селе Софиевская Борщаговка Киевской области.

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Источник: korrespondent.net

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