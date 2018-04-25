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25. 04. 2018

В Кремле рассчитывают на "консенсусное решение" в Армении

В Кремле надеются, что в Армении, где оппозиция в среду, 25 апреля, возобновила акции протеста, смогут урегулировать конфликт и принять "консенсусное решение". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

"Мне сейчас нечего добавить к сказанному (накануне). По-прежнему считаем, что это внутреннее дело (Армении) и надеемся, что наши армянские друзья смогут урегулировать (конфликт) и выйти на устойчивую конструкцию и консенсусное решение", - сказал представитель Путина в ответ на вопрос, беспокоятся ли в Кремле из-за ситуации в Ереване.

При этом Песков отметил, что в Кремле продолжают внимательно отслеживать ситуацию в Армении.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле не видят угрозы дестабилизации ситуации в Ереване. Он также не стал проводить параллели между событиями в Армении и украинским Майданом.

Ранее в Кремле также исключили возможность вмешательства Москвы в конфликт в Армении, назвав это внутренним делом страны.

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Источник: korrespondent.net

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