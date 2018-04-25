25 апреля 2018, среда, 14:43
+15°C
Завтра +14°C
+15°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
25. 04. 2018

В ДНР школьников учат выкладывать портрет Захарченко на трибуне стадиона

Во временно оккупированном Донецке школьники на стадионе выкладывали из листов картона портрет главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Мероприятие прошло в рамках репетиций ко "Дню республики" 11 мая, сообщает издание Новости Донбасса.

Ранее об этом мероприятии сообщал основатель незаконного вооруженного формирования Восток Александр Ходаковский.

"Сегодня представители славного клана бюджетников пожаловались, что их понуждают участвовать во флешмобе 11 мая на стадионе Шахтер, где они должны будут в радостном порыве переворачивать какие-то листы, чтобы в результате получился портрет Захарченко. Не верю в это и вы не верьте, если кто-то вам скажет подобное! Не можем мы докатиться до такого....такого....черт его знает - придумайте сами, какого!" – писал он в на своей странице в Facebook.

Недавно журналисты узнали у жителей Донецка, что они собираются делать на майские праздники.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.