В ДНР школьников учат выкладывать портрет Захарченко на трибуне стадиона

Во временно оккупированном Донецке школьники на стадионе выкладывали из листов картона портрет главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Мероприятие прошло в рамках репетиций ко "Дню республики" 11 мая, сообщает издание Новости Донбасса.

Ранее об этом мероприятии сообщал основатель незаконного вооруженного формирования Восток Александр Ходаковский.

"Сегодня представители славного клана бюджетников пожаловались, что их понуждают участвовать во флешмобе 11 мая на стадионе Шахтер, где они должны будут в радостном порыве переворачивать какие-то листы, чтобы в результате получился портрет Захарченко. Не верю в это и вы не верьте, если кто-то вам скажет подобное! Не можем мы докатиться до такого....такого....черт его знает - придумайте сами, какого!" – писал он в на своей странице в Facebook.

Недавно журналисты узнали у жителей Донецка, что они собираются делать на майские праздники.

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Источник: korrespondent.net