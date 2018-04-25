25 апреля 2018, среда, 14:44
+15°C
Завтра +14°C
+15°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
25. 04. 2018

В Польше суд отпустил украинца, грозившего полякам "повторением Волыни"

Окружной суд Люблина во вторник, 24 апреля, освободил от наказания 30-летнего украинца, который в сентябре 2017 года в одном из ночных клубов города угрожал присутствующим убийством и "повторением Волыни". Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на Dziennik Wschodni.

Отмечается, что Назарий К. пришел в клуб на ул. Ясной и начал цепляться к девушкам. Те пожаловались охранникам клуба. Вскоре работники заведения вывели украинца на улицу. Тогда тот начал оскорблять их.

"Угрожал, что убьет нас. Снял с себя рубашку и с каждым хотел драться. Рядом стоял гриль - он перебросил его и выбил у присутствующих пищу из рук", - заявил во время судебного процесса один из охранников.

Свидетели также добавили, что украинец кричал персоналу клуба "Вы польские ку*вы, закончите, как на Волыни", а также заявил, что он "солдат и бандеровец".

"Я знаю, что бандеровцы - это были украинские националисты, но не до конца знаю, что происходило на войне", - пояснил в суде Назарий К.

Во время процесса он не признал своей вины. Заявил, что на агрессивное поведение его спровоцировали. Экспертиза показала, что на момент инцидента в крови украинца было полтора промилле алкоголя.

За такое поведение гражданину Украины грозило до 5 лет тюрьмы. Однако суд закрыл против него дело, назначив испытательный срок на два года.

Напомним, ранее окружной суд в Пйотркове-Трибунальском в Польше, приговорил к трем годам тюрьмы двух поляков, которые напали и избили украинцев в июне 2017 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.