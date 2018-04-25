25 апреля 2018, среда, 14:44
+15°C
Завтра +14°C
+15°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
25. 04. 2018

Протесты в Армении: партия власти готова к переговорам с оппозицией

Республиканская партия Армении всегда готова пойти на переговоры с оппозицией. Об этом заявил в среду, 25 апреля, глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян, передает Интерфакс.

"К переговорам всегда готовы", - сказал Багдасарян журналистам по итогам заседания фракции.

Отвечая на вопрос, поддержит ли фракция выдвижение кандидатуры и. о. главы правительства Карена Карапетяна на пост премьера, Багдасарян сказал: "Обсудим, поговорим. Мы работаем за прогресс нашей страны. Все вопросы надо решать конституционным путем".

В свою очередь оппозиционная фракция Элк заявила о намерении выдвинуть на пост премьер-министра Армении кандидатуру лидера оппозиционного движения, руководителя фракции Никола Пашиняна.

"Для его избрания нам нужно 53 голоса. Если фракции Элк и Царукян вместе обеспечивают 40 голосов, то остальные 13 попытаемся извлечь из фракций Республиканской партии и партии Дашнакцутюн", - сказал журналистам на митинге депутат фракции Элк Эдмон Марукян.

По его словам, если после отставки Сержа Саргсяна с поста премьера Республиканская партия не уходит из власти, то "ничего не меняется".

Напомним, сейчас в Ереване проходит многочисленная акция сторонников Пашиняна, который потребовал отстранения от власти всех членов правящей Республиканской партии. В центр города стянуты силы полиции и техника. Дома правительства Армении и центрального офиса Республиканской партии окружены сотрудниками правоохранительных органов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.